Urgence au sommet de l’État : Belou, bras droit de Azali Assoumani, en soins intensifs et évacuation à l’étranger envisagée

Selon des informations non officielles qui restent à confirmer, Youssouf Ali Mohamed, plus connu sous le nom de Belou, serait actuellement hospitalisé à Hôpital El-Maarouf, au sein du service Dubai, en soins intensifs. Proche du président Azali Assoumani et occupant le poste stratégique de directeur de cabinet chargé de la Défense, son état de santé suscite une vive inquiétude dans les cercles du pouvoir.
D’après plusieurs sources concordantes, des démarches administratives seraient en cours afin d’organiser son évacuation sanitaire vers l’étranger. L’objectif serait de lui permettre de bénéficier de soins spécialisés, difficilement accessibles sur place. À ce stade, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités pour confirmer ces informations ni préciser la nature de son état de santé.
Figure influente de l’appareil étatique, Belou joue un rôle clé dans les questions de défense et de sécurité nationale.
IBM
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