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Des Comores à la gloire : El Fardou Ben Nabouhane, un héros national prend sa retraite

3 mai 2026 La Rédaction À la une, Sport 0

C’est une page importante du football comorien qui se referme. À 36 ans, El Fardou Ben Nabouhane a annoncé qu’il disputera ses derniers matchs sous les couleurs du FK Zemun, mettant un terme à une carrière marquée par la fierté d’un peuple.

Né entre Barakani et Passamaïnty, formé à Mayotte puis à La Réunion avant un passage au Le Havre AC, l’attaquant n’a jamais oublié ses racines. C’est avec la sélection des Comores qu’il a véritablement écrit l’une des plus belles pages du sport national. Capitaine lors de la CAN 2022 au Cameroun, première participation historique des Cœlacanthes à une grande compétition, il inscrit dès la 4e minute le tout premier but de l’histoire du pays dans ce tournoi, lors d’une victoire mémorable face au Ghana (3-2).

Héros national, il a incarné la montée en puissance d’une sélection affiliée à la FIFA depuis seulement 2005. Son leadership, son expérience et son attachement au maillot ont contribué à faire rêver toute une génération, aux Comores comme dans la diaspora.

En Europe, notamment à l’Étoile rouge de Belgrade, il s’est imposé comme une légende avec six titres et 83 buts. Mais au-delà des trophées, c’est son rôle d’ambassadeur du football comorien qui restera gravé dans les mémoires.

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En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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