Des Comores à la gloire : El Fardou Ben Nabouhane, un héros national prend sa retraite

C’est une page importante du football comorien qui se referme. À 36 ans, El Fardou Ben Nabouhane a annoncé qu’il disputera ses derniers matchs sous les couleurs du FK Zemun, mettant un terme à une carrière marquée par la fierté d’un peuple.
Né entre Barakani et Passamaïnty, formé à Mayotte puis à La Réunion avant un passage au Le Havre AC, l’attaquant n’a jamais oublié ses racines. C’est avec la sélection des Comores qu’il a véritablement écrit l’une des plus belles pages du sport national. Capitaine lors de la CAN 2022 au Cameroun, première participation historique des Cœlacanthes à une grande compétition, il inscrit dès la 4e minute le tout premier but de l’histoire du pays dans ce tournoi, lors d’une victoire mémorable face au Ghana (3-2).
Héros national, il a incarné la montée en puissance d’une sélection affiliée à la FIFA depuis seulement 2005. Son leadership, son expérience et son attachement au maillot ont contribué à faire rêver toute une génération, aux Comores comme dans la diaspora.
En Europe, notamment à l’Étoile rouge de Belgrade, il s’est imposé comme une légende avec six titres et 83 buts. Mais au-delà des trophées, c’est son rôle d’ambassadeur du football comorien qui restera gravé dans les mémoires.
IBM
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