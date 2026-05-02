Parti rejoindre son épouse enceinte, il disparaît en mer : la vedette retrouvée vide, que s’est-il passé ?

L’inquiétude ne cesse de grandir à Mohéli et à Anjouan depuis la disparition en mer de Damirdine Soiyifi, plus connu sous le pseudonyme « BOB ». Depuis le 1er mai 2026, cet homme reste introuvable, plongeant sa famille et toute une communauté dans l’angoisse.
Ce jour-là, Damirdine Soiyifi avait quitté Itsamia, sur l’île de Mohéli, à bord de sa vedette, avec pour objectif de rejoindre Anjouan. Un trajet qu’il connaissait bien, mais qui cette fois-ci a pris une tournure dramatique. À son arrivée attendue, son épouse, sur le point d’accoucher, ne l’a jamais vu apparaître. Face à ce silence inhabituel, l’alerte a été rapidement donnée dans la nuit.
Les premières recherches ont permis de retrouver son embarcation en mer. Si la vedette a été localisée en bon état, aucun occupant ne s’y trouvait, renforçant le mystère autour de cette disparition. Depuis, les opérations de recherche se poursuivent activement, mobilisant autorités locales et volontaires.
Dans les villages comme sur les réseaux sociaux, les messages de soutien et d’espoir se multiplient. Tous espèrent un dénouement favorable, tandis que chaque heure qui passe rend cette course contre le temps encore plus cruciale.
IBM
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