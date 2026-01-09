En ce moment

Moroni sous tension : un homme drogué attaque sa famille et poignarde trois policiers en pleine intervention à Ribatu

Une intervention de la Police nationale a viré à l’affrontement, ce mardi en début de soirée, dans le quartier Ribatu à Moroni. Alertées pour des faits de violences intrafamiliales, les forces de l’ordre sont intervenues en urgence aux alentours de 18 heures afin de mettre fin à une situation jugée particulièrement dangereuse.

Cinq policiers du commissariat central de Moroni ont été dépêchés sur les lieux après le signalement d’un individu agressant violemment plusieurs membres de sa famille. À leur arrivée, le suspect a opposé une résistance extrême. Selon les premiers éléments, il a sorti des armes blanches dissimulées sur lui et a attaqué les agents.

Trois policiers ont été blessés au cours de l’intervention. Malgré leurs blessures, ils ont fait preuve d’un sang-froid remarquable et d’un grand courage, réussissant à maîtriser l’individu et à procéder à son interpellation. Le suspect a été placé en garde à vue tandis que la famille a été immédiatement mise en sécurité.

D’après les premières constatations, l’homme aurait agi sous l’emprise de substances illicites, notamment du chiites.

La Police nationale a salué la bravoure et le professionnalisme des agents blessés et a lancé un appel à la vigilance et à la collaboration de la population. Elle rappelle l’importance de signaler rapidement toute situation de violence afin de prévenir de nouveaux drames.

