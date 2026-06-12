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Nomination diplomatique : Mouigni Abdou nommé consul général des Comores à Nairobi

12 juin 2026 La Rédaction À la une, Politique 0

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé à la nomination de M. Mouigni Abdou au poste de consul général de l’Union des Comores auprès de la République du Kenya, à Nairobi. Cette décision a été officialisée par le décret présidentiel n°26-073/PR signé le 11 juin 2026 à Moroni.

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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