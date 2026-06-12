Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé à la nomination de M. Mouigni Abdou au poste de consul général de l’Union des Comores auprès de la République du Kenya, à Nairobi. Cette décision a été officialisée par le décret présidentiel n°26-073/PR signé le 11 juin 2026 à Moroni.
Nomination diplomatique : Mouigni Abdou nommé consul général des Comores à Nairobi
Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé à la nomination de M. Mouigni Abdou au poste de consul général de l’Union des Comores auprès de la République du Kenya, à Nairobi. Cette décision a été officialisée par le décret présidentiel n°26-073/PR signé le 11 juin 2026 à Moroni.
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