Libres, mais sous strict contrôle judiciaire : Toufé Maecha et El-Had Said Omar soumis à des restrictions par la justice

Le journaliste Toufé Maecha et El-Had Said Omar, fondateur et directeur du quotidien indépendant La Gazette des Comores, ont été placés sous contrôle judiciaire à l’issue de leur présentation devant la justice. Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête dont les contours restent encore largement méconnus du public.
Selon les mesures ordonnées, les deux hommes ne pourront pas quitter l’île de Ngazidja sans une autorisation préalable du juge chargé du dossier. Cette restriction de déplacement restera en vigueur pendant toute la durée de l’instruction.
La justice leur impose également une interdiction de publier des articles en lien avec l’affaire Sambi ainsi que de divulguer tout élément relevant de l’enquête en cours. Cette mesure vise, selon les autorités judiciaires, à préserver la sérénité de l’instruction et à éviter toute diffusion d’informations susceptibles d’influencer le déroulement de la procédure.
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