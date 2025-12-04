Malouzini : Un mécanicien meurt écrasé sous un camion compacteur

Un drame vient de secouer le quartier de Malouzini, juste en face de la Maison de Doudou Tainamor. Selon les premières informations recueillies sur place, un mécanicien aurait perdu la vie après avoir été mortellement coincé sous un camion compacteur de déchets, en panne au moment des faits.
Le technicien, qui tentait de réparer l’engin, se serait retrouvé piégé sous le poids du véhicule pour des raisons encore inconnues. Les habitants, arrivés en urgence, n’ont rien pu faire pour le sauver.
À cette heure, l’identité de la victime, il s’agirait de Mohamed originaire de Moroni Magoudjou, tout comme la provenance du camion, ce qui soulève plusieurs interrogations. Les autorités se sont rendues sur place et une enquête est officiellement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.
