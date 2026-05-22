Coup de tonnerre au Sénégal : Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko et dissout le gouvernement

Le Sénégal traverse une nouvelle zone de turbulences politiques. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement mis fin aux fonctions de son Premier ministre Ousmane Sonko, vendredi 22 mai, dans une décision qui secoue la scène politique du pays et relance les interrogations sur l’avenir du pouvoir exécutif à Dakar.
L’annonce a été faite dans une courte allocution diffusée peu avant 22 heures locales sur la Radio Télévision Sénégalaise(RTS). Depuis le Palais de la République, le secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a lu le décret présidentiel officialisant le limogeage du chef du gouvernement ainsi que la dissolution de l’ensemble de l’équipe gouvernementale.
« Par décret n°2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent, à celles des ministres et secrétaires d’État membres du gouvernement », a déclaré Oumar Samba Ba. Les membres du gouvernement sortant ont été chargés d’expédier les affaires courantes en attendant la nomination d’une nouvelle équipe.
Cette décision intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Quelques heures avant son éviction, Ousmane Sonko s’était exprimé devant l’Assemblée nationale lors d’une séance de questions au gouvernement. Dans une déclaration remarquée, il avait affirmé : « Je ne suis pas un Premier ministre qui obéit aveuglément et qui acquiesce à tout. »
L’ancien chef du gouvernement avait également reconnu l’existence de « divergences » avec le président Bassirou Diomaye Faye, tout en assurant que celles-ci ne bloquaient pas le fonctionnement de l’État. Ce limogeage brutal laisse désormais planer de nombreuses incertitudes sur la stabilité politique du Sénégal et sur les rapports de force au sommet de l’État.
MS
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