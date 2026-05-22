Maître Saïd Mohamed Aboubacar interpelle le président Azali sur la peine de mort aux Comores

La rédaction de Comores Infos publie ci-dessous une lettre d’opinion rédigée par Maître Saïd Mohamed Aboubacar, huissier de justice, adressée au président de la République de l’Union des Comores. Dans ce texte, l’auteur exprime son inquiétude face à la montée de la criminalité et plaide pour un débat autour du rétablissement effectif de la peine de mort. Les propos et opinions exprimés dans cette tribune n’engagent que leur auteur.

Monsieur le Président de la République,de l’ Union de Comores .

C’est avec un profond sentiment d’inquiétude et une grande détresse que je m’adresse à vous aujourd’hui, en tant que citoyen comorien .

Monsieur le président , notre pays se trouve presque à la montée alarmante de la criminalité qui frappe nos villes cela fait presque 4 ans dont la liste est longue .

Nous pouvons citer le cas de Moroni en 2018 pour la tragédie qu ‘ a subi Karim aladine , l année dernière à Mbeni pour hikima aujourd’hui a foumbouni du feu Naicha Madi Abdou .Jour après jour, les faits divers tragiques s’accumulent : vole, viole , pédophilie, procsenitisme dans l’ ensemble du territoire de Moroni et dans les autres villes .

Monsieur le président , pour éviter de quitter les rails du train , mon objectif de cette plume c ‘ est le poisson qui me semble très dangereux si l’ on ne trouve pas une solution rapide ( les crimes )

Monsieur le Président , Les Comores n’ont signé aucun accord international visant à interdire ou abolir la peine de mort. Bien que le pays observe un moratoire de fait, la peine capitale reste légale et est régulièrement prononcée par les tribunaux pour des crimes graves,

Monsieur le Président , certainement c’ est difficile dans un pays qui collabore avec des organismes qui portent le flambeau du droit de l’ homme mais la sociologie de chaque pays exige et prime que l’ on veut ou pas . La théorie de robert barinther n’ a pas sa place aux Comores vu l’ image de notre propre paix et qui me semble fragiliser face à la multiplication de la délinquance.

Monsieur le Président la peine de mort me semble nécessaire pour enterrer les crimes .

Comme disait Albert camus dans le juste ( on ne tue pas un homme on écarte un obstacle )

Monsieur le président , vous détenez l’autorité nécessaire et les clés pour sonner l alarme de la peine de mort afin d’ éviter le pire .

En outre , je me permets de faire appel à votre haute bienveillance républicain.

Dans l’espoir que ce cri d’alarme retiendra toute votre attention et suscitera les décisions politiques nécessaires et la voie de nos députés à l assemblé national , je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.

Maître Saïd Mohamed Aboubacar

Huissier de justice