Sambi : pronostic vital engagé, fuite du dossier médical en mai 2026

L’inquiétude autour de l’ancien président comorien monte brutalement depuis la publication d’informations alarmantes sur son état de santé.
Selon des révélations publiées ce 22 mai par le média comorien La Gazette des Comores, l’ancien chef de l’État aurait récemment subi une grave crise d’asthénie, un état de fatigue extrême accompagné d’une faiblesse physique et mentale importante. Toujours selon ce média, des médecins estimeraient désormais que son « pronostic vital est compromis » et recommanderaient une évacuation sanitaire à l’étranger.
Depuis plusieurs heures, ces informations provoquent une vague de réactions sur les réseaux sociaux comoriens. Entre émotion, colère et accusations politiques, beaucoup s’interrogent : pourquoi un ancien président dans un état présenté comme critique ne serait-il toujours pas évacué vers un pays disposant d’un meilleur plateau médical ?
D’autres internautes rappellent cependant qu’aucun communiqué officiel détaillé n’a, pour l’instant, confirmé publiquement ces informations médicales. Cette absence de communication officielle alimente encore davantage les débats et les spéculations.
Détenu depuis 2018, reste l’une des figures politiques les plus clivantes du pays. Pour ses soutiens, sa détention est devenue le symbole d’une injustice politique. Pour ses adversaires, la justice doit suivre son cours indépendamment de son statut d’ancien chef d’État.
Mais au-delà des divisions politiques, une question revient désormais avec insistance dans les discussions : jusqu’où un État peut-il aller lorsque la santé d’un détenu semble se dégrader ?
L’affaire pourrait désormais prendre une dimension encore plus sensible, notamment sur le terrain humanitaire et international, si les informations sur l’aggravation de son état venaient à être confirmées officiellement dans les prochains jours.
Said Hassan Oumouri
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