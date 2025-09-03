Mahajanga : la communauté comorienne sous le choc après le meurtre d’un retraité

Madagascar. Le calme habituel de la communauté comorienne installée à Mahajanga a été brisé par un crime d’une rare violence. La semaine dernière, un ressortissant comorien, Ahmed Soultoine Abderemane, originaire de Fomboni (Mohéli) et de Moroni (Badjanani), a été retrouvé mort dans son domicile. Cet ancien banquier à la retraite aurait été poignardé à huit reprises, selon les premiers éléments de l’enquête.
La macabre découverte a été faite par sa femme de ménage, qui a immédiatement alerté les voisins et les autorités locales. Très vite, les soupçons se sont orientés vers deux employés proches de la victime. Le gardien, considéré comme le principal suspect, a été arrêté après que les enquêteurs l’ont retrouvé en possession de cartes bancaires appartenant au défunt. La domestique, également interrogée, est quant à elle soupçonnée de complicité. Les deux prévenus ont été placés entre les mains de la justice malgache.
Une enquête a été ouverte et devrait conduire les suspects devant le tribunal compétent dans les prochains jours. En attendant, ce meurtre brutal suscite l’indignation et la tristesse au sein de la communauté comorienne de Mahajanga. Beaucoup réclament que la lumière soit faite au plus vite et que les responsables soient sanctionnés.
« Nous demandons que justice soit rendue rapidement et que les coupables soient punis à la hauteur de leurs actes », ont déclaré plusieurs compatriotes de la victime, encore sous le choc.
