Intimidation : Quand l’avocat Idrisse Saadi cède aux menaces d’un haut gradé dans l’affaire Nazra

Au cœur de l’enquête. Idrisse Saadi, avocat de Nazra, est actuellement sous les feux de la critique. Le 24 juin dernier, un haut gradé de l’armée nationale comorienne l’a contacté personnellement, exerçant une pression inquiétante sur lui. Ce gradé aurait demandé à Saadi de faire un démenti concernant un article accusant les militaires de viol et d’agressions à l’encontre de Nazra pendant sa détention secrète à Voidjou, qui aurait duré sept jours.

L’avocat a effectivement cédé à cette pression en faisant un démenti public via Facebook le 24 juin. Selon des sources proches, Saadi aurait pris cette décision suite à un appel téléphonique émanant du haut gradé lui-même, un acteur clé dans l’affaire Nazra. Lors de cet appel, le gradé aurait menacé de ne pas autoriser Nazra à accoucher à l’hôpital si l’avocat ne démentait pas publiquement les allégations de viol impliquant des militaires.

Cette révélation suscite de vives préoccupations quant à l’indépendance de l’avocat et soulève des interrogations quant à la véritable nature de son engagement envers Nazra. En cédant à la pression du haut gradé de l’armée, Idrisse Saadi semble avoir mis de côté l’intégrité de sa profession et l’importance primordiale de la protection des droits de ses clients. Il est inadmissible que la vie et la sécurité de Nazra soient utilisées comme levier pour dissimuler des crimes éventuels commis par des membres de l’armée.

Comoresinfos, média engagé dans cette affaire, poursuit activement ses investigations et détient des éléments concrets sur cette affaire dont nous rendrons public le moment venu. La rédaction maintient sa demande pressante à l’avocat de porter plainte en France s’il y a diffamation avérée. Cela permettrait de mener une enquête approfondie et indépendante sur les allégations de viol et d’agressions subis par Nazra.

Soibah Said