Droit de réponse : mensonges, mensonges, vous avez menti Idrisse Saandi et voici la vérité

Dans une récente déclaration faite par Idrisse Saandi, l’avocat représentant Nazra dans cette affaire en cours, l’avocat a vivement nié les allégations de viol formulées par une source interne à l’enquête qui a confié à comoresinfos. De plus, il a réfuté toute affirmation selon laquelle Nazra aurait été soumise à des pressions ou à une contrainte pour signer des documents. Cependant, Comoresinfos, média d’information, rejette catégoriquement le déni trompeur de l’avocat, affirmant détenir des preuves allant à l’encontre de ses dires.

Selon nos sources, l’affirmation d’Idrisse Saandi selon laquelle Nazra n’aurait pas été contrainte de signer des documents s’est révélée fausse. Le 9 juin 2023, la mère de Nazra a tenu une conférence de presse où elle a déclaré que sa fille avait bel et bien été forcée de signer la vente de la maison familiale. Les conférences de presse tenues chez la mère de Nazra ont systématiquement été dépourvues de la présence d’Idrisse Saandi, ce qui soulève des questions quant à son absence chaque fois que la famille de Nazra s’adresse aux médias. Il est important de noter que l’affaire de Nazra est directement liée à la vente de la maison de sa mère. Par conséquent, il convient de se demander pourquoi Idrisse Saandi a choisi à plusieurs reprises de ne pas assister à ces conférences de presse. Regardez la vidéo ci-dessous et la déclaration de la mère de Nazra:

La rédaction de Comoresinfos a obtenu des documents confidentiels provenant d’une source interne à l’enquête. Cependant, en raison de contraintes légales, nous ne sommes actuellement pas en mesure de les publier en ligne.

On peut se demander pourquoi Idrisse Saandi n’a pas intenté de poursuites pour diffamation concernant l’article publié par Comoresinfos le samedi 24 juin. Qu’est-ce qui motive Comoresinfos à affirmer que Nazra a été agressée sexuellement lors de sa détention secrète ? Il est important de préciser que nous ne parlons pas de sa détention actuelle, mais plutôt du moment où elle a été détenue dans un lieu secret pendant sept jours. Nous maintenons notre position selon laquelle Nazra a effectivement été agressée pendant sa détention secrète, et notre source interne à l’enquête confirme qu’elle a souvent été privée de nourriture. Maître Saandi, la seule façon de rétablir la vérité est que vous saisissiez la justice par le biais d’une action en diffamation en France, et nous mettrons nos preuves à disposition du système judiciaire français. Nous ne communiquerons en aucun cas des éléments à la justice comorienne corrompue.

Dans cette affaire, nous sommes prêts à affronter la justice car nous possédons des preuves concrètes, tandis qu’Idrisse Saandi ne compte que sur ses paroles. S’il estime qu’il y a diffamation, nous l’invitons à engager des poursuites en France. Il sait très bien que l’exception de vérité « L’exceptio veritatis » s’appliquera dans cette affaire. Nous exhortons Maître Saandi à répondre uniquement en français.

Misbah Said