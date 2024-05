Lancement du Club des Jeunes Entrepreneurs (CJE). Un tremplin vers le succès pour les entrepreneurs comoriens

Ce jeudi 16 mai 2024, le rotary club a accueilli avec enthousiasme la signature du statut du lancement officiel du Club des Jeunes Entrepreneurs (CJE) en présence de nombreuses jeunes de l’entrepreneuriat comorien. Cet événement marque une étape importante pour le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes du pays.

La vice-présidente du Mouvement des Entreprises Comoriennes, Mme Faharate Mradabi a souligné l’importance de cette initiative : « Le CJE offrira aux jeunes entrepreneurs une plateforme unique pour acquérir les compétences, le soutien et les ressources nécessaires à la réussite de leurs projets. C’est une opportunité en or pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial comorien. »

De son côté, la présidente du CJE, Mme Hikmat Mohamed Elanrif, a partagé sa vision ambitieuse pour le club : « Notre objectif est d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans toutes les étapes et également au développement de leur entreprise. Nous mettrons à leur disposition une formation de qualité, un mentorat d’experts et un accès facilité aux financements et aux réseaux d’affaires. »

Les membres du CJE, issus de divers secteurs d’activité, ont également exprimé leur enthousiasme à l’idée de partager leur expérience et de contribuer à l’épanouissement de la prochaine génération d’entrepreneurs comoriens.

Cette initiative arrive à point nommé pour répondre aux besoins des jeunes, qui représentent une part importante de la population du pays. En leur offrant un cadre propice à l’entrepreneuriat, le CJE leur permettra de concrétiser leurs aspirations, de créer de l’emploi et de participer activement au développement économique des Comores.

Sefrick Abddou