Mystérieuse montée des eaux à Mwali : Les résidents de Fomboni inquiets

Depuis quelque temps, plusieurs quartiers et même des régions entières de l’île de Mwali sont confrontés à des montées d’eau inexpliquées. Un phénomène inhabituel a récemment attiré l’attention des habitants de Fomboni, notamment dans les quartiers de Monimwamdji et Mdjimbiya, où de l’eau semble émerger mystérieusement du sol.

Echati Mohamed, une résidente de la zone touchée, exprime son inquiétude : « En tant que résidente, nous vivons avec la peur quotidienne de voir notre maison s’effondrer. Nous ignorons l’origine de cette eau. Au début, nous avons pensé à une fuite d’eau d’un tuyau de la Sonede, mais nous avons appris qu’il s’agit d’un phénomène naturel ».

Le directeur général de la Sécurité civile, le colonel Soilihi Abdallah Rafick, a fourni des éclaircissements après une enquête préliminaire menée le mercredi 15 mai. Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette montée des eaux souterraines, notamment le changement climatique, les pluies abondantes, la déforestation, l’urbanisation incontrôlée, l’extraction excessive des eaux souterraines et les formations géologiques.

Le colonel Soilihi a également souligné les conséquences potentielles de ce phénomène. « Il existe plusieurs risques environnementaux dans cette région : les inondations sont fréquentes, surtout dans les zones en contrebas, particulièrement lors de fortes précipitations comme celles survenues récemment. Il y a en plus la salinisation des sols, qui rend les terres agricoles inaptes à la culture. Enfin, il y a un risque d’affaissement du sol, susceptible de causer des effondrements et d’endommager les infrastructures et les habitations construites en surface. »

Ce phénomène semble également se propager dans la région de Djando, suscitant de nombreuses inquiétudes quant à ses conséquences futures. Les résidents et les autorités locales cherchent désormais des solutions pour comprendre et gérer cette situation préoccupante.

Said Hassan Oumouri