Bientôt la fin des travaux pour le nouveau tour de contrôle de l’aéroport des Comores

Les Comores s’apprêtent à inaugurer une nouvelle ère dans la gestion de leur espace aérien avec la fin imminente des travaux du nouveau tour de contrôle de l’aéroport international. Ce projet ambitieux, confié à une entreprise chinoise, est l’une des pierres angulaires de la vision du chef de l’État, Azali Assoumani, pour l’émergence du pays à l’horizon 2030.

Situé à l’aéroport de Moroni, le plus petit de la région de l’océan Indien, ce nouveau tour de contrôle se distingue par son architecture moderne et impressionnante. Avec une hauteur de 70 mètres, cette structure en forme de tulipe offre une vue panoramique de 360 degrés, permettant aux aiguilleurs du ciel de surveiller efficacement la piste d’atterrissage et l’aérogare.

La construction du tour de contrôle a également pris en compte les besoins spécifiques des opérateurs. « Au total, il y a cinq consoles mono-opérateur et deux consoles de supervision, à hauteur réglable, ainsi que deux meubles de rangement installés dans la salle de contrôle. En plus de l’étude de visibilité directe, des dessins techniques complets en 2D ont été fournis pour chaque console, ainsi que des images en 3D pour faciliter la visualisation des éléments intérieurs », explique le chef de service du chantier.

Ce projet est une priorité pour les autorités comoriennes, qui voient en lui un moyen d’améliorer significativement la gestion de l’espace aérien et terrestre, tout en renforçant l’attrait du pays pour les investisseurs étrangers. « Avec le rythme que nous menons, on peut tout finir d’ici moins de deux mois. Les responsables de l’ASECNA ne ménagent aucun effort pour que le nouveau tour de contrôle soit opérationnel dans les meilleurs délais malgré la complexité des travaux », a déclaré le chef de service du nouveau bâtiment.



Soibah Saïd