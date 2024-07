Délinquance à Ngazidja : Vers une situation aussi Grave qu’à Mayotte ?

Les faits rapportés récemment par la journaliste Faïza Souleé journaliste d’alwatwan révèlent une montée inquiétante de la délinquance à Moroni, la capitale des Comores. Un individu s’est fait dérober son ordinateur après qu’une personne a brisé la vitre de sa voiture pour récupérer les objets à l’intérieur. Cet acte, considéré comme un nouveau niveau de délinquance aux Comores, suscite de vives réactions parmi la population locale. En effet, de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux font état de situations similaires, où des citoyens ont porté plainte sans suite favorable.

La montée de la délinquance aux Comores est fréquemment comparée à celle de l’île voisine de Mayotte, par crainte que la situation des autres îles n’atteigne le même niveau, où la sécurité est considérée comme étouffante. À Mayotte, un groupe de jeunes se faisant appeler les « Dakouane » est devenu synonyme de troubles et de violences. Il est craint que ce phénomène ne se propage aux autres îles indépendantes des Comores, exacerbant une situation déjà préoccupante.

Un internaute souligne que cette montée de la délinquance est intimement liée à l’exclusion sociale et au manque d’opportunités pour les jeunes. Le coût de la vie augmente de manière exponentielle, créant une fracture sociale profonde. L’exclusion ressentie par les jeunes, qui voient peu de perspectives d’avenir, les pousse à des actes délinquants. Cet internaute précise que c’est cette exclusion qui alimente la montée de la délinquance, rendant la situation de plus en plus difficile à contrôler.

Un influenceur de Mayotte, récemment en vacances aux Comores, a constaté avec étonnement que les prix des produits et des services, notamment dans les hôtels, sont similaires voire supérieurs à ceux de Mayotte ou de la métropole française. Cette situation est alarmante, surtout quand on considère que le SMIC aux Comores est d’environ une centaine d’euros par mois. »Comment la population peut-elle survivre avec des prix si élevés et des revenus si bas ? » S’est t’il interrogé.

La vie chère, combinée au manque d’emplois et à des politiques de corruption, crée un contexte propice à l’émergence de nouvelles générations de jeunes sans encadrement. Ces jeunes, frustrés et sans perspectives, sont plus susceptibles de tomber dans la délinquance.

Un autre internaute, réfléchissant aux causes de cette situation, exprime l’urgence d’agir en amont pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Il plaide pour des mesures préventives afin de créer un environnement plus inclusif et offrant plus d’opportunités aux jeunes, de manière à freiner la montée de la délinquance.

La délinquance aux Comores est le reflet de problématiques sociologiques et économiques profondes. L’exclusion sociale, le manque d’opportunités, le coût de la vie élevé et la corruption sont autant de facteurs qui alimentent ce phénomène. Il est impératif d’aborder ces questions de manière holistique pour offrir un avenir meilleur aux jeunes et garantir la sécurité de tous.

ANTUF Chaharane