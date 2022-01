Génération lingots d’or

Le directeur général des aéroports des Comores Yasser Assoumani, ainsi que l’ancien receveur de la douane au niveau d’Anjouan Fardi Abodo ont rejoint Elhad Ibrahim Halifa, Azaly Failaza Pacheco et Pierre Steny à la gendarmerie nationale où ils devront répondre aux questions des enquêteurs sur l’affaire dite des 49 kilos de lingots d’or saisis à l’aéroport de Moroni la semaine dernière.

Yasser Assoumani et Farid Abodo. Les deux nouveaux visages apparus sur l’affaire de trafic de 49 kilos de lingots d’or, saisis sur trois suspects sur le point de s’envoler pour Dubaï via un jet privé, le mardi 28 décembre à l’aéroport de Hahaya. Le Comorien Elhad Ibrahim Halifa et les deux Malgaches Azaly Failaza Pacheco et Pierre Steny, avaient en effet prévu de s’envoler pour Dubaï avec 49 kilos de lingots d’or avant de se faire prendre dans les mailles du filet de la gendarmerie. L’avion qui devait les transporter directement à l’aéroport international Almaktoum de Dubaï était sur la piste depuis la veille lundi, à en croire les documents de l’aviation civile que nous sommes parvenu à nous procurer.

Interpellé quelques jours plus tard, le directeur général des aéroports des Comores Yasser Assoumani est suspecté, selon une source bien au fait du dossier, de faciliter ce trafic au niveau de l’aéroport. Un des Malgaches incriminé l’aurait décrit devant les enquêteurs comme « un type gourmand qui demande 20 millions KMF à chaque cargaison ». C’est peu dire que le coup raté du 28 décembre, dont la cargaison est d’une valeur de 1 milliard 200 millions de nos francs, n’est que la partie émergée de l’iceberg. Yasser Assoumani, encore lui, est cité dans plusieurs affaires similaires. Il est même soupçonné d’avoir à sa disposition des mules aussi bien à Moroni qu’à l’extérieur du pays qu’il utilise pour les trajets en avion. Citée parmi ces mules, une ancienne employée de l’aéroport (AIMPSI) originaire du nord de la Grande-Comore vient d’être localisée à Dar es Salam depuis la première dizaine de décembre, en provenance de Dubaï. S’il y a une chose qui irrite les autorités, c’est bien la remise en cause de la sûreté aéroportuaire. « Comment se fait-il que les détecteurs des métaux n’ont pas réussi à détecter ces lingots d’or ? Il faut dire qu’il y a un problème sérieux si les sûretés portuaire et aéroportuaire sont devenues des passoires », commente une source sécuritaire, citant un membre du gouvernement.

Quant à Farid Abodo, son rôle dans ce trafic n’est pas encore formellement établi. Il serait en bisbille avec ces mêmes trafiquants depuis l’arrivée du directeur des aéroports au sein de l’équipe. Une arrivée que l’ancien receveur de la douane d’Anjoaun voyait d’un mauvais œil. Le manque de preuves pour les enquêteurs pourrait lui valoir une mise en liberté provisoire. « Mais il pourrait avoir la justice pendue à ses basques, comme cela fait près d’un an que l’actuel ministre des Finances (ancien directeur général la douane, NDLR) réclame une enquête sur lui », s’inquiète une source gouvernementale. En revanche, il est certain que son bras droit Elhad Ibrahim Halifa aura du mal à tirer son épingle du jeu.

Parmi les trois individus arrêtés à l’aéroport, le surnommé Eli passe sa vie entre les Comores et Dubaï où il s’affiche dans le désert avec des véhicules tout terrain. Ce fan du président malgache Andry Rajoelina posséderait lui aussi une vedette rapide achetée aux Émirats, et dont il se servirait pour le transbordement de marchandises…Comme nous l’avions rappelé dans notre numéro du vendredi 31 décembre, Elhad était impliqué dans l’affaire dite de tentative d’assassinat contre le vice-président Moustadroine Abdou dans la nuit du 21 juillet 2018 à Anjouan. Affaire pour laquelle il a été condamné à la perpétuité en décembre de la même année, avant d’être gracié de la totalité de ses peines au mois d’août 2019. Il vient de sortir de prison en Tanzanie après 8 mois de détention pour trafic d’or selon nos informations.

Azaly Failaza Pacheco. Né le 5 mai 1982 à Antananarivo, Azaly connaît les Comores sur les bouts des doigts. Rien qu’en 2021, il a effectué au moins 7 allers-retours entre la Grande île et l’archipel. Il a participé à plusieurs négociations de haut niveau. On dit de cet ingénieur en informatique qu’il est l’œil et l’oreille du « big boss » basé à Madagascar. Tout comme le jeune Pierre Steny, le deuxième Malgache interpellé âgé de seulement 25 ans, M.Azaly détiendrait un pied-à-terre à Dubaï. Les deux comparses font l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice de leur pays depuis le 28 décembre 2021, soit le jour même de leur interpellation à Moroni. Ils sont inculpés pour « mise en circulation à titre gratuit de substances minérales avec des pièces justificatives sciemment établies de façon inexacte; faux et usage de faux en écriture publique; corruption active; délit de contrebande par aéronef; association de malfaiteurs » entre autres. Les autorités malgaches ont formulé une demande d’extradition aux autorités comoriennes. Nous ne savons pas encore si Moroni compte bien accéder à ladite demande. En janvier de l’année dernière, Moroni a pu obtenir d’Antananrivo l’ « éxtradition » d’Inssa Mohamed célèbre sous le surnom de Bobocha, poursuivi pour « complot et d’intention illégale d’arme à feu ».

TM / LGDC