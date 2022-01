Farouk lance une Fatwa après le match Comores VS Ghana mais personne ne l’a suivi

Heureusement que le ridicule ne tue pas. Un jeune qui fait souvent des vidéos sur Facebook a confondu la réalité et son monde virtuel. Dans ses directs, ses vidéos sont suivies, Farouk croit qu’en lançant une fatwa de manifestation contre Azali après la victoire contre le Ghana, les jeunes comoriens allaient suivre mais non tout le monde s’est moqué de lui et a ignoré son message. Les gens regardent majoritairement les directs pour s’amuser, passer du temps et en l’absence d’une autre chaîne comorienne que l’ortc. “Machichiyo kayadjaya”.

Les jeunes Facebookeurs comoriens pensent qu’il suffit de faire des vues sur les réseaux sociaux pour devenir politicien ou leader.

Mpaka Ankili zahaki na missimo ya haki.