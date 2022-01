Electricité à Ngazidja : Certaines localités plongées dans le noir

Face à ces problèmes d’électricité récurrents, le directeur général de l’établissement public, Mohamed Soilih Djounaid, parle d’un souci enregistré au niveau d’une des centrales électriques.

Plusieurs localités de Ngazidja ne cessent de fustiger les délestages électriques prolongés depuis la semaine dernière. Dans certaines localités de la région de Hambu, les habitants passent des nuits successives sans électricité alors que plusieurs localités de la même région sont alimentées par la société nationale d’électricité des Comores (Sonelec).

Dans la région de Washili-Dimani, les habitants notent aussi plusieurs jours dans le noir. La même situation se manifeste dans les régions Hamahame Mbwanku où les habitants se sentent “oubliés”. Pourtant, la société d’Etat avait récéptionné trois groupes de la société Invertec acquis au premier trimestre de l’année dernière, avec des pièces de rechange destinées aux révisions des autres groupes. La centrale solaire installée à Fumbuni assure de son côté la fourniture du courant dans la zone du sud durant la journée. Malgré cette bouffée d’oxygène de moins d’une année, la Sonelec peine toujours à fournir de manière effective du courant à toute la population.

Un groupe en panne à la centrale d’Itsambuni

Face à ces problèmes d’électricité récurrents, le directeur général de l’établissement public, Mohamed Soilih Djounaid, parle d’un souci enregistré au niveau d’une des centrales électriques. Selon lui, deux groupes électrogènes sont tombés en panne à la centrale n°1 d’Itsambuni.“Nous sommes en train de les rétablir.

L’un est presque opérationnel et l’autre est en cours de rétablissement. Ce qui nous permettra de garder à nouveau la stabilité énergétique. Mais, les pannes, il y en aura. Tout se ressent dès qu’il y a une simple panne”, s’explique-t-il. Par rapport au fait que certaines régions ne cessent de replonger dans le noir, Mohamed Soilih Djounaid indique que les régions de Hamahame-Mbwanku se situent en fin de boucle. “Il suffit d’une courte et petite réduction de notre puissance pour que nos clients le ressentent. Elles sont beaucoup plus exposées aux délestages”, précise-t-il.

Quant au cas de Dzahadju-Hambu, le patron de l’ex Ma-mwe parle d’une même situation, notamment la fin de boucle. Il insiste toutefois sur le fait que la direction technique a beau proposer l’installation d’un interrupteur aérien à coupure manuelle (Iacm) à Singani. “La mise en place d’un Iacm pourrait permettre de nous servir des marges électriques pour alimenter la localité de Dzahadju. Mais, il y a eu un refus catégorique”, regrette-t-il.

Nazir Nazi/ Alwatwan