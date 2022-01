Diaspora : “Une femme comorienne a volé 3000 euros de notre Mtsango”

Abdou Said Mgomri a perdu ses économies. Il avait fait confiance en mettant son argent dans une cagnotte (Mtsango) mais la femme qui gère la cagnotte a volé son argent selon lui.

Rahamata Msa est la femme qui détenait la cagnotte selon Abdou said, elle aurait détourné 3000 euros. Une somme que Abdou Said devait récupérer à la fin de cagnotte mais elle est aujourd’hui portée disparue et aurait également changé de numéro de téléphone. Regardez son témoignage bouleversant ci-dessous :