Découverte macabre à Mbuyuju : Un homme retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses

Une découverte macabre a été faite en fin de journée de ce mercredi 24 mai à Mbuyuju, Wani. Abdou Salim, un homme natif de Moya, dans l’île d’Anjouan, a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Le corps du sexagénaire, qui vivait isolé, était en état de décomposition avancée, selon les informations recueillies.

Les détails entourant la mort d’Abdou Salim, qui menait une vie discrète, restent pour le moment inconnus. Toutefois, les premières constatations laissent penser que son décès remonte à quelques jours déjà. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de cette tragédie.

Lorsque le corps a été découvert, les résidents de Mbuyuju ont été choqués par cette macabre trouvaille. Abdou Salim était connu pour sa discrétion et son retrait du monde extérieur. Ses voisins et les habitants du village ont exprimé leur surprise et leur tristesse face à cette nouvelle tragique. Certains se rappellent avoir remarqué son absence ces derniers jours, mais personne ne s’attendait à une telle fin.

Dans la soirée, la dépouille mortuaire d’Abdou Salim a été transférée par ambulance dans son village d’origine, à Moya. Les funérailles ont eu lieu le soir-même, dans une atmosphère empreinte de douleur et de recueillement.

Les autorités sont déterminées à faire toute la lumière sur cette affaire et à déterminer les causes exactes du décès d’Abdou Salim. Les enquêteurs sont à la recherche de témoignages ou d’informations pouvant les aider à comprendre les circonstances entourant cette tragédie. La population est invitée à coopérer pleinement avec les autorités et à partager toute information pertinente.

Soibah