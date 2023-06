Conflit villageois à Buuni : Les notables condamnent les propos du maire

Après une semaine agitée suite au conflit villageois qui a engendré un décès, la situation à Buuni semble progressivement se stabiliser. Cependant, de nouvelles accusations émergent, impliquant le maire de Hamahame Nyumamsiru, Salim Hassani Ahmed, dans un différend avec le préfet, Saïd Ali, originaire de Buuni. Les notables du village, représentés par Ahmed Mohamed Chanfi, ancien député et encadreur pédagogique à la retraite, ont vivement condamné les propos « injurieux » du maire envers le préfet.

Selon les témoignages recueillis auprès du maire Salim Hassani Ahmed, les affrontements entre les jeunes auraient été provoqués par les agissements du préfet Saïd Ali, accusé de ne pas agir conformément à son statut. Cependant, ces allégations ont été réfutées par Ahmed Mohamed Chanfi, qui affirme que le préfet n’était pas présent au moment de l’incident. Il précise également que ce n’est pas un jeune qui aurait défoncé la porte du foyer, mais que celle-ci a été ouverte en présence des forces de l’ordre et d’un huissier de justice. C’est après leur départ que la situation aurait dégénéré.

Ahmed Mohamed Chanfi a également dénoncé les « délires » du maire Salim Hassani Ahmed, affirmant qu’il avait mis ses « menaces à exécution ». Il a témoigné que ce dernier avait proféré des menaces à l’encontre du préfet Saïd Ali, visant à ternir son image. Malgré leur demande de rectification, le maire n’a pas donné suite et n’est même pas venu présenter ses condoléances, comme il l’avait initialement annoncé.

Par ailleurs, les allégations selon lesquelles les proches du défunt Maoulida M’changama auraient pris en otage le père de l’auteur présumé du coup mortel ont été catégoriquement réfutées par Ahmed Mohamed Chanfi. Selon lui, la famille du défunt est encore en deuil et n’a pas de temps à consacrer à de telles « banalités ». Il a également indiqué que la gendarmerie avait emmené la femme du suspect en espérant qu’il se manifeste, mais qu’elle avait été relâchée.

Face à cette situation tendue, les notables du village de Buuni ont annoncé qu’ils porteront plainte prochainement. Ils espèrent ainsi faire la lumière sur les événements survenus et rétablir la paix dans la communauté. Les autorités locales sont appelées à prendre des mesures appropriées pour résoudre le différend entre le maire et le préfet, afin d’éviter toute escalade de la tension et de restaurer l’harmonie au sein du village de Buuni.

Soibah Said