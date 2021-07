CONFLIT: MTSAMDU-ITSINKUDI Depuis Mercredi, l’affaire connait un regain de Violence

Mercredi, un jeune de Itsinkudi nommé Said Assoumani qui venait de Shomoni en voiture

a été frappé au visage par un jet de pierre à Mtsamdu, il a eu l’oreille coupée. Hier soir un jeune de Mtsamdu qui était à Itsikundi, a été frappé, on lui aurait lancé une brique à la tête et il serait grièvement blessé.

Ce matin, des jeunes de Mtsamdu ont barré le carrefour de GTE pour bloquer les habitants de Itsinkudi qui voulaient se rendre à Moroni et ceux qui voulaient retourner au village. Des gens de Itsinkudi se sont rendus eux aussi à GTE pour libérer le passage.

La gendarmerie a débarqué . Les jeunes de Mtsamdu se sont repliés vers Shomoni où ils ont incendié un bus appartenant à M.Mouhtar, natif de Itsinkudi. Ceux de Itsikundi ont incendié des maisons et des voitures de de Mtsamdu. Un jeune de Itsikundi appelé Abdillah, a été blessé ce matin à Moroni par des jeunes de Mtsamdu. Il serait admis aux urgences .

L’escadron de la gendarmerie a débarqué à Itsikundi. Les gendarmes ont convoqué le chef du village et l’adjoint au maire pour discuter. Ils ont informé le village qu’ils doivent amener des jeunes et des adultes à la gendarmerie pour discuter avec ceux de Mtsamdu qui y sont déjà. Les jeunes d’Itsinkudi ont refusé d’aller discuter.

Les gendarmes ont alors commencé à frapper les jeunes et à lancer du gaz lacrymogène. Un enfant a été blessé et transféré à El-Maarouf.

Ils ont arrêté des gens dans leur maison. Ils ont arrêté le Hatub , M.Moutuou, qui a été frappé et embarqué dans la voiture.

Finalement, ils ont arrêté beaucoup de jeunes, des notables et tous les joueurs de l’équipe FC Mlaouni qui devait jouer un match de retard à Wela.

Pour rappel, le conflit Itsikundi-Mtsamdu a commencé à cause d’un Match de foot. La bagarre est sortie du stade pour se déverser dans les deux villages. Il y a eu des exactions de part et d’autre avec beaucoup de dégâts matériels (maisons et voitures cassées). L’affaire n’a pas été jugée alors qu’il y a eu des plaintes.

Au niveau sportif, l’équipe FC Mlaouni, qui recevait à domicile lors du match à l’origine du conflit, a été sanctionné par la ligue de football de Ngazidja.

Photos de Itsinkudi, Mdjomba Soule a été empêché de faire des images.

