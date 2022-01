Comores, classées 1er pays le plus corrompu de l’Afrique de l’ESt

L’agence Transparency international, mouvement mondial qui aspire à un monde sans corruption, a publié cette semaine le classement des pays les plus corrompus dans le monde entier.

Pour les Comores, le résultat est sans appel.

Les Comores son classées à la 17 ème place des pays où on trouve beaucoup de corruption dans les entreprises, public ou privé, et au sein de l’appareil judiciaire et dans d’autres domaines.

Dans l’ Afrique de l’EST et dans l’océan indien, les Comores gardent la première place des pays corrompus.

Danemark demeure le plus bien noté sur tous pays du monde