Femme blessée par un garde côte évacuée à Mayotte pour soins Intensifs

Une tragédie a ébranlé la communauté comorienne lorsque Nadia Mohamed, une jeune femme originaire de Mohéli, âgée de 29 ans, a été gravement blessée par balle par un garde côte lors de sa tentative de traversée vers Mayotte. L’incident, survenu alors qu’elle voyageait à bord d’une vedette connue localement sous le nom de « kwassa », a nécessité son hospitalisation immédiate.

Selon les rapports, les passeurs qui l’accompagnaient ont rapidement agi pour la transporter à l’hôpital le plus proche. Toutefois, plusieurs heures se sont écoulées avant qu’un médecin qualifié ne soit disponible pour prendre en charge son cas critique et procéder à une opération chirurgicale. À l’issue de cette intervention, les médecins ont indiqué que son état s’était stabilisé et que son pronostic vital n’était plus engagé.

Dans les jours suivant l’incident, les autorités ont réagi en plaçant le garde côte présumé responsable en garde à vue. Le procureur d’Anjouan a publiquement abordé l’affaire, signalant une enquête en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce tir.

Le 25 avril, des développements ultérieurs ont révélé que Nadia a été évacuée vers Mayotte grâce aux efforts de sa famille. Actuellement, elle est prise en charge dans une salle de réanimation à l’hôpital de Mamoudzou à Mayotte, où elle continue de lutter pour sa guérison.

Cette affaire a suscité une vive émotion au sein des communautés des Comores et de Mayotte, rappelant les dangers persistants pour ceux qui tentent la périlleuse traversée entre ces îles pour des raisons économiques ou familiales. Les autorités locales et régionales sont appelées à renforcer la sécurité et les mesures de protection pour éviter de telles tragédies à l’avenir.

Saïd Hassan Oumouri