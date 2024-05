Alerte tempête tropicale : la formation de Hidaya menace les Comores

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête tropicale modérée Hidaya a été officiellement nommée alors qu’elle se situait à environ 440 kilomètres au nord de l’archipel des Comores. À 5 heures 45 ce jeudi, elle affichait des vents maximaux de 65 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu’à 95 km/h. Ces conditions météorologiques indiquent un risque potentiellement élevé pour les îles des Comores.

Hidaya a récemment changé de direction, optant pour un trajet vers le sud-ouest. Elle devrait maintenir cette trajectoire pour les 12 heures suivantes avant de pivoter à l’ouest puis au nord-ouest. Selon les prévisions de Météo France, Hidaya pourrait s’intensifier pour devenir une forte tempête tropicale d’ici jeudi soir, en passant au nord de l’archipel.

Les conditions météorologiques devraient se dégrader considérablement avec l’arrivée de fortes pluies et d’une mer agitée. Les autorités recommandent vivement aux habitants de suivre attentivement l’évolution de la tempête et de se préparer à des impacts potentiels. Des accumulations significatives de pluie sont prévues dans les 48 heures suivantes, non seulement sur les Comores mais aussi sur l’île d’Aldabra.

Dès vendredi, des vagues moyennes de près de 4 mètres et des vagues maximales pouvant atteindre jusqu’à 8 mètres sont attendues au nord de l’archipel, avec des mouvements de mer qui affecteront également les côtes tanzaniennes et la province de Cabo Delgado au Mozambique en fin de semaine. Ces prévisions sont issues du dernier bulletin de Météo France, qui continue de surveiller de près cette tempête en évolution.

