La société Arab Contractors débute la construction du port de Boangoma à Mohéli

Samedi dernier, le port de Boangoma sur l’île de Mohéli a accueilli la « Société des Comores », un navire transportant les premiers grands équipements destinés aux travaux de construction du port. D’autres équipements de la société « Arab Contractors », responsable de la réalisation du projet, sont attendus prochainement.

Signature du contrat et réalisation du rêve

Cent dix jours après la signature du contrat de construction du port de Boangoma entre le gouvernement comorien et la société Arab Contractors, le rêve des habitants de Mohéli commence à se concrétiser. Depuis des décennies, l’île de Djumbe Fatima manque d’un véritable port, compliquant l’accès des marchandises pour les commerçants locaux. Avec la construction d’un port répondant aux normes internationales, l’économie de Mohéli pourrait se développer comme celles des deux autres îles de l’archipel comorien.I

Impact économique prévu

Un commerçant local de l’île de Djumbe Fatima estime que la construction du port entraînera une baisse des prix des produits, grâce à une réduction des taxes. L’arrivée des machines de construction le 11 mai a renforcé la confiance des habitants dans ce projet lancé par le gouvernement comorien dans le cadre de son plan de connexion entre les îles.

Détails du contrat et du financement

Le 23 janvier dernier, le gouvernement comorien a signé un contrat avec la société Arab Contractors d’une valeur de 60 millions d’euros, sur une durée de trois ans, pour la réhabilitation et l’agrandissement du port de Boangoma. La cérémonie de signature a été marquée par la présence des ministres des Finances, des Affaires étrangères, de l’Économie, de l’Environnement, des Transports maritimes, de l’Aménagement urbain et du secrétaire général du gouvernement, ainsi que du ministre égyptien du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, le Dr. Assem El Gazzar, accompagné d’une grande délégation égyptienne.

Présentation de la société Arab Contractors

La société Arab Contractors est l’une des plus grandes et des plus anciennes entreprises de construction du Moyen-Orient et d’Afrique, avec plus de cinquante ans d’expérience. Elle combine tradition et innovation, intervenant dans divers domaines tels que la construction, les ponts, les routes, les tunnels, les aéroports, les projets d’eau et d’assainissement, les centrales électriques, et les barrages. Elle propose également des services spécialisés complémentaires, tels que le béton prêt à l’emploi, les finitions, la menuiserie, la plomberie, l’électricité, la fabrication et l’installation de structures métalliques, la restauration de monuments, la construction navale, les travaux électromécaniques et les consultations en ingénierie.

Vision future de l’Entreprise

La société Arab Contractors aspire à devenir le leader du secteur de la construction au Moyen-Orient et en Afrique, tout en offrant à ses employés les meilleurs services médicaux, sociaux et récréatifs. Forte de ses 68 584 travailleurs qualifiés et sérieux, répartis dans plus de 29 pays, l’entreprise vise l’excellence et l’intégralité des performances par le biais de formations continues dans ses divers centres, tant en interne qu’à l’extérieur.

ANTUF Chaharane