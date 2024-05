Une crise sanitaire sans précédent frappe Anjouan : le choléra se propage à un rythme alarmant

Le 30 avril 2024 restera gravé dans la mémoire des Comoriens comme une journée sombre, particulièrement pour l’île d’Anjouan. Une épidémie de choléra sans précédent a frappé, entraînant un nombre de décès jamais vu en une seule journée. Malheureusement, la propagation de la maladie reste incontrôlable, avec des centaines de nouveaux cas enregistrés quotidiennement.

Selon les derniers rapports, 345 cas actifs ont été recensés, avec 9 nouveaux décès signalés dans la journée, dont 6 à Mutsamudu, la capitale de l’île. Ces décès communautaires suscitent des inquiétudes quant à la réticence de certains habitants à reconnaître la gravité de la situation et à se rendre rapidement dans les centres hospitaliers dès l’apparition des premiers symptômes.

Malgré un nombre élevé de cas cumulés, soit 2877, seulement 450 tests ont été effectués, ce qui alimente les doutes quant à l’ampleur réelle de l’épidémie sur l’île. Cette situation laisse la population perplexe, mais le directeur du Centre Hospitalier Régional de Hombo, Ibrahim Salim Mari, souligne que la sensibilisation et la vigilance de la population sont essentielles, même sans tests systématiques.

En outre, trois agents de santé ont été touchés en dehors du centre de traitement du choléra, mettant en lumière les risques encourus par ceux qui luttent en première ligne contre la maladie. Cependant, selon les experts, 80% des cas actifs sont de gravité modérée, ce qui indique une sensibilisation accrue de la population par rapport aux débuts de l’épidémie.

Mutsamudu semble être l’épicentre de l’épidémie, avec 1219 cas cumulés et une augmentation constante du nombre de nouveaux cas et de décès. Cette situation alarmante souligne l’urgence d’une mobilisation générale pour endiguer la propagation du choléra.

Face à cette crise, il est impératif que les autorités sanitaires intensifient leurs efforts de sensibilisation et de dépistage sur toute l’île d’Anjouan. Chaque habitant doit prendre conscience de la gravité de la situation et adopter les mesures nécessaires pour limiter la propagation du choléra. L’unité et la solidarité de la population seront cruciales pour surmonter cette crise sanitaire.



IBM