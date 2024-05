Conférence politique du parti SWAUTI : jeunesse et renouveau au cœur des ambitions

Ce mercredi 1er mai 2024, le parti SWAUTI a tenu une conférence politique sur le thème « Jeunesse et Politique : Une affaire de génération et de renouveau ».

Cet événement a été l’occasion pour le président fondateur, le Dr Housni Mohamed Abdou de présenter en bref les objectifs de son parti sur la scène politique comorienne.

Au cours de cette conférence, l’actuel conseiller à l’ambassade des Comores au Maroc a souligné l’importance d’impliquer davantage la jeunesse dans le processus décisionnel. Selon lui, « les jeunes Comoriens sont les bâtisseurs de demain et doivent prendre une part active dans la transformation de notre société. » Il a ainsi appelé à un véritable renouveau politique, porté par l’énergie et les idées fraîches des nouvelles générations.

Les axes prioritaires du parti SWAUTI comprennent notamment la création d’emplois et de formations qualifiantes pour les jeunes, l’amélioration de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance et le développement durable.

Dans sa présentation, le leader du parti a réaffirmé l’engagement de son parti à œuvrer pour un avenir meilleur et plus juste pour tous les Comoriens.

Cette conférence a su susciter l’enthousiasme de nombreux militants et sympathisants présents, signe d’un parti politique désireux de s’imposer sur la scène politique nationale.

Sefrick Abdou