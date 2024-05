Ancien ministre de l’intérieur d’Azali et candidat à la présidentielle, Kiki, placé en détention provisoire

Mohamed Daoudou, plus connu sous le nom de Kiki, figure de la scène politique comorienne, a été placé en détention provisoire à la prison de Moroni. Cette décision fait suite à une série d’incidents survenus lors des récents événements politiques, notamment liés à la confiscation de l’appareil photo d’un agent de la force publique.

Les charges retenues contre Mohamed Daoudou sont graves et variées. En premier lieu, il est accusé de mise en danger d’un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que de violence et séquestration à l’encontre de ce même agent. De plus, il est reproché à l’ancien ministre d’avoir volé le matériel de l’agent en question et d’avoir confisqué son appareil photo.

Par ailleurs, Mohamed Daoudou est également visé par des accusations liées à la non-reconnaissance des résultats de la présidentielle du 14 janvier 2024. Des propos de propagande, déclarations et appels à un soulèvement populaire ont été évoqués à son encontre. De plus, il est accusé d’avoir encouragé la désobéissance aux lois du pays et de discréditer les institutions publiques ainsi que leur fonctionnement. Enfin, des accusations d’incitation à la violence et de troubles graves à l’ordre public ont été portées à son encontre.



Soibah Saïd