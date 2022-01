Azali a planté un arbre ce samedi

Le Chef de l’Etat a participé dans la matinée de ce samedi 29 janvier, à la campagne nationale de reboisement « un comorien, un arbre », à Fomboni sur l’île de Mohéli.

Faisant suite à l’initiative lancée à Anjouan et en Grande Comore, sous la conduite du Ministère de l’Environnement avec l’appui du PNUD, la campagne de reboisement a suscité un élan de solidarité et a vu l’implication de tous, notamment le Gouvernement, l’Executif de Moheli, la Mairie de Fomboni, la Gendarmerie, le COSEP, la Société Civile, les Agents du PNUD et du CRDE, les élèves du Secondaire et les Étudiants de l’Université des Comores. Ladite campagne vise la gestion durable et responsable de l’environnement, et des ressources en eau dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques.

C’est à la rivière Msoutrouni à Fomboni qu’a eu lieu la cérémonie de lancement, la campagne se poursuivra à Hoani et Mbatsé dans les prochains jours.

Beit-salam