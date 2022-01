Avec Said Ali Chayhane, Comores Télécom a vu une nette amélioration au dernier trimestre de 2021

La société Comores Télécom a connu énormément des succès ces dernières mois. Derrière cette réussite époustouflante se cache le travail d’un homme d’action : Said ali chayhane

Ce directeur aussi ambitieux que dynamique incarne l’autorité, la ponctualité et le respect des procédures. C’est un homme qui est à la fois au four et au moulin, ne tolèrant aucun dysfonctionnement de ses agents. Il est intransigeant sur tout ce qui a de trait aux fraudes et motive toujours son équipe avec des encouragements de leur travail.

Son plan d’action de redressement et restructuration de la société Comores Télécom a connu un succès fulgurant. Et un tel résultat n’est pas au hasard car il puise sa force sur ses ressources humaines hautement qualifiées. Il a mis en place des stratégies commerciales et marketing gagnantes.

Aujourd’hui, il récolte ses résultats avec un chiffre d’affaire nettement améliorée jamais inégalé depuis 2016 année du début de la concurrence. “Je sais qu’on vient de loin et c’est pour cela que j’aurais besoin que vos efforts doivent être approuvés pour relever ce défi”. Le chiffre d’affaires a fortement augmenté passant de 12Milliards en 2020 à 14Milliards en 2021 soit une augmentation de 16% accentué par la hausse de recettes au 3ème trimestre de 2021. En 2022, il est prévu à 17 milliards. Etant entendu que depuis 2016, le chiffre d’affaires baissait d’année en année, c’est donc une performance remarquable à saluer.

Said ali Chaihane est un homme fidèle et ponctuel. Il a une parfaite maîtrise du masse salariale et paie ses agents chaque 25 du mois. Il investit pour déployer et étendre son réseau dans l’ensemble des îles, même les endroits de faible retour sur investissement. Il sait dire non quant il faut et défendre ainsi les intérêts de sa société comme hier lorsque sa fibre patriotique lui a conduit à suspendre le contrat ASTERIA qui faisait perdre bcp d’argent à Comores Telecom.

De part son énergie, ses compétences et son sens de responsabilité, la société Comores Télécom retrouvera le succès qu’elle avait grâce à cet homme à qui nous tenons aujourd’hui à rendre hommage.