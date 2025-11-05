Affaire Hassan Ouledi : le jeune accusé Philippe Hervé aurait été libéré après plusieurs années de détention

Affaire Hassan Ouledi : le jeune accusé Philippe Hervé aurait été libéré après plusieurs années de détentio
Une information révélée par le média en ligne ACMC indique que Philippe Hervé Abdoulhadji, le jeune homme accusé du meurtre de Hassan Ouledi, aurait été libéré après plusieurs années passées en détention.
Pour rappel, les faits remontent à novembre 2021, lorsque le corps de Hassan Ouledi avait été découvert à Porini, à Moroni, présentant plusieurs blessures à l’arme blanche. Le jeune Philippe Hervé, alors âgé de 17 ans, avait été arrêté peu après et placé en détention préventive.
En février 2023, la Cour d’assises de Moroni avait prononcé une condamnation à sept ans de prison ferme à son encontre pour meurtre. La nouvelle de sa libération récente interroge donc sur les motifs et conditions juridiques de cette décision : libération conditionnelle, réduction de peine, ou autre mesure judiciaire.
Selon ACMC, Me Ibrahim Mzimba, avocat de la défense, aurait obtenu cette libération, mais aucune communication officielle n’a encore été faite par les autorités judiciaires.
Cette information est donc à prendre avec prudence, dans l’attente d’une confirmation officielle.La rédaction de Comores Infos continue de suivre cette affaire et tiendra ses lecteurs informés dès que de nouveaux éléments seront disponibles.
Said Hassan Oumouri
