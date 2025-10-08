En ce moment

À Moroni, une femme battue en pleine rue pour avoir « désobéi » à son mari

8 octobre 2025 La Rédaction À la une, Actualités, Faits divers 0

Ce soir, dans un quartier de Moroni, une scène insupportable s’est déroulée sous les yeux des passants. Une femme, que nous appellerons Moina — un nom fictif pour protéger son identité — a été rouée de coups par son mari simplement parce qu’elle est sortie de chez elle sans son « autorisation ».

L’homme s’est acharné sur elle avec une violence inouïe. Poings, pieds, puis casque de moto : rien ne lui a été épargné. Sur la chaussée principale, Moina a été humiliée publiquement, laissée à terre, incapable de marcher. Une scène qui a sidéré les témoins, mais qui, hélas, n’est pas un fait isolé.

Ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c’est la suite. Moina refuse d’aller à l’hôpital. Elle n’a pas les moyens, mais surtout, elle a peur. Peur que sa démarche ne provoque encore plus de colère, peur qu’on la juge, peur d’être punie pour avoir osé parler sans la « permission » de celui qui la maltraite.

Son histoire est celle de nombreuses femmes qui vivent dans l’ombre de la violence conjugale, contraintes au silence par la peur, la dépendance et l’absence de protection. Elle rappelle l’urgence d’agir, d’écouter, de protéger et de sanctionner.

Mzé Mbaba

 

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!