Zoubs Mars : Le géant discret de la musique comorienne

Dans un monde où les grandes maisons de disques dictent souvent la loi, un jeune talent comorien originaire de Mohéli, connu sous le pseudonyme de Zoubs Mars, a renversé la tendance en atteignant des sommets impressionnants. Avec plus de 20 millions de vues sur YouTube, il a surpassé les grandes labels de musique des Comores tels que Watwaniya Production, Twamaya House et Interface Music.

Un exploit sans précédent

Zoubs Mars, actif sur YouTube depuis 2015, a accumulé plus de 20 millions de vues avec seulement 46 vidéos. Un exploit qui témoigne non seulement de son talent mais aussi de sa capacité à captiver et à fidéliser un large public. En comparaison, Watwaniya Production, actif depuis 2010, compte plus de 16 millions de vues sur 105 vidéos, Twamaya House, actif depuis 2012, totalise plus de 8 millions de vues sur 36 vidéos, et Interface Music, également actif depuis 2012, enregistre plus de 7 millions de vues sur 208 vidéos.

Une indépendance réussie

Les labels de musique jouent généralement un rôle crucial dans le succès d’un artiste. Ils sont responsables du choix des artistes à produire et prennent en charge le marketing, la promotion et la distribution des titres. Pourtant, Zoubs Mars a réussi à se faire un nom sans l’appui d’un grand label, prouvant qu’avec du talent et de la persévérance, il est possible de percer dans l’industrie musicale de manière indépendante.

Zoubs Mars : Plus de 20 millions de vues sur 46 vidéos, compte actif depuis 2015.

L’ascension fulgurante de Zoubs Mars est un exemple inspirant pour de nombreux jeunes artistes aspirants. Son succès démontre que même dans une industrie dominée par de grands labels, il est possible de se démarquer et de réussir grâce à un talent brut et une stratégie de contenu efficace. Ce jeune artiste comorien a non seulement battu des records, mais il a également ouvert la voie à une nouvelle génération de musiciens indépendants aux Comores.

Saïd Hassan Oumouri