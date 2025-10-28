Zaïnaba Saïd-Anzum est décédée : une voix forte et solidaire de la diaspora comorienne s’éteint

Une vive émotion traverse la Seine-Saint-Denis après l’annonce du décès de Zaïnaba Saïd-Anzum, survenu ce matin. La conseillère départementale du canton La Courneuve – Le Bourget – Dugny laisse derrière elle son époux, ses trois enfants ainsi qu’une famille et des proches profondément affectés. Jusqu’aux derniers instants, ils l’ont entourée avec courage et dignité, soutenus par celles et ceux qui ont partagé son engagement public.
Militante reconnue, engagée depuis plus de quinze ans dans la vie politique et associative du territoire, Zaïnaba Saïd-Anzum aura marqué durablement celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés. Son parcours s’est construit autour de valeurs profondément ancrées : la justice sociale, l’égalité et l’accès pour tous aux mêmes chances.
Comme conseillère départementale, elle s’est investie dans de nombreux projets tournés vers les habitants de Seine-Saint-Denis, avec une attention particulière aux villes de son canton. Décrite comme droite, sincère et animée par une détermination sans faille, elle a incarné une conception exigeante de l’action publique, refusant toute résignation face aux difficultés du territoire.
Déléguée en charge du sport, elle a contribué à faire émerger une politique ambitieuse pour un sport inclusif, accessible et émancipateur. Toujours présente sur le terrain, auprès des clubs et des acteurs locaux, elle voyait dans le sport un vecteur majeur de cohésion sociale, de santé et d’épanouissement pour la jeunesse.
Zaïnaba Saïd-Anzum laisse l’image d’une femme forte, investie et tournée vers les autres. Son engagement continuera d’inspirer celles et ceux qui défendent, comme elle le faisait, une Seine-Saint-Denis solidaire et digne.
