Ylang Ylang : Une journée culturelle mémorable à Stains au profit des femmes de Hambou

Ce dimanche 26 mai, l’association Ylang Ylang a illuminé la ville de Stains, en Seine-Saint-Denis, avec une journée culturelle exceptionnelle qui a attiré une foule enthousiaste et chaleureuse. Organisée dans une salle de spectacle moderne, équipée de fauteuils dignes d’un cinéma, cet événement a marqué un tournant dans les traditionnelles journées culturelles comoriennes par son cadre inédit et son organisation sans faille.

L’ambiance conviviale et familiale a été le fil conducteur de cette journée où la culture comorienne a été célébrée en grande pompe. Les femmes de Hambou, reconnues pour leur sens de l’organisation, ont une fois de plus démontré leur savoir-faire en orchestrant un spectacle riche en couleurs et en émotions. Le public a eu droit à des performances de danse culturelle éblouissantes, mettant en valeur la diversité des tenues traditionnelles comoriennes.

Plusieurs stars de la chanson comorienne étaient présentes pour l’occasion, apportant leur touche artistique à un spectacle déjà bien animé. Leur présence a été particulièrement appréciée par les spectateurs, ravis de pouvoir assister à des performances de haute qualité dans un cadre si confortable.

L’événement n’a pas seulement mis en avant les talents des adultes, mais aussi ceux des enfants. Les plus jeunes sont montés sur scène pour offrir un spectacle charmant et plein de fraîcheur, remportant des applaudissements nourris de la part d’un public conquis.

En marge de cette journée culturelle, l’association Ylang Ylang organise régulièrement des ateliers destinés aux femmes et aux enfants. Ces ateliers couvrent divers domaines, allant de la couture à l’utilisation des outils informatiques pour les mamans, en passant par des cours de cuisine comorienne ouverts à tous. Les mamans de l’association partagent généreusement leur savoir-faire culinaire, contribuant ainsi à la transmission des traditions.

Le but ultime de cette soirée culturelle était de récolter des fonds pour la construction d’une maison des femmes dans la région de Hambou aux Comores. Ce futur espace sera dédié à l’apprentissage et au développement des compétences, notamment en informatique, pour les femmes de la région. Une initiative louable qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par Ylang Ylang pour l’émancipation et l’autonomisation des femmes.

Misbah Saïd