Yhoulam Athoumani déconstruit l’argument passe-partout du gouvernement : « C’est à cause de la crise »

Yhoulam Athoumani, jeune politicien comorien et leader du parti « Les Nouveaux Démocrates », a changé de cap. Autrefois défenseur du régime en place, il est devenu l’un de ses plus ardents détracteurs depuis la création de son parti. Récemment, Athoumani a lancé une critique tranchante contre l’administration du président Azali Assoumani, remettant en question les justifications souvent avancées par le gouvernement pour expliquer les problèmes économiques et sociaux du pays.

Il a souligné que, malgré la crise mondiale, des nations comme la Tanzanie et l’île Maurice connaissent une économie florissante. En revanche, l’Union des Comores semble s’enliser dans des problèmes économiques croissants. Selon Athoumani, l’explication du conseiller présidentiel, El Fath, attribuant tous les maux du pays à la crise mondiale, est insuffisante.

Il a énuméré une série de problèmes persistants aux Comores : pénuries d’électricité, manque d’eau, enseignants universitaires impayés depuis des mois, et étudiants en grève pendant près de trois semaines. Pour Athoumani, attribuer ces problèmes à la crise mondiale est une excuse commode.

Il a également critiqué le président Azali pour ses nombreux voyages à l’étranger, suggérant que ces déplacements ne contribuent pas à résoudre les problèmes pressants aux Comores.

Athoumani appelle à une véritable action et à une meilleure gestion pour surmonter les défis auxquels sont confrontées les Comores, plutôt que de se cacher derrière des excuses.

ANTUF Chaharane