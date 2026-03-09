Wang Yi affiche les ambitions diplomatiques de la Chine sur la scène mondiale

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a défendu samedi à Pékin une vision ambitieuse du rôle international de la Chine, lors d’une conférence de presse organisée en marge de la quatrième session de la 14e Assemblée populaire nationale. Durant une heure et vingt minutes, le chef de la diplomatie chinoise a présenté son pays comme un acteur central de la paix, de la stabilité et du développement dans un contexte mondial marqué par les conflits, les tensions régionales et la montée des incertitudes.
Dès le début de son intervention, Wang Yi a mis en avant la « diplomatie de chef d’État », qu’il considère comme le pilier de l’action extérieure chinoise. Il a salué le rôle du président Xi Jinping, présenté comme le principal artisan de la stratégie internationale de Pékin. Le ministre a rappelé les nombreuses rencontres diplomatiques menées en 2025 avec plusieurs dirigeants étrangers et annoncé une année 2026 dense, avec notamment la tenue de la réunion des dirigeants de l’APEC à Shenzhen et du deuxième Sommet Chine-États arabes.
Sur les dossiers internationaux les plus sensibles, Wang Yi a réaffirmé les positions de Pékin. Concernant l’Iran et le Moyen-Orient, il a appelé à un arrêt immédiat des hostilités, au respect de la souveraineté des États et à une solution politique par le dialogue. À propos de Gaza, il a de nouveau soutenu la solution à deux États comme seule issue durable. S’agissant des États-Unis, il a plaidé pour une relation fondée sur le respect mutuel, tout en estimant qu’un dialogue renforcé restait indispensable pour éviter la confrontation.
Le chef de la diplomatie chinoise a aussi insisté sur le renforcement des liens avec la Russie, l’Afrique, l’Amérique latine, les pays du Sud global et l’Europe. À travers cette prise de parole, Pékin a surtout voulu afficher sa volonté de compter davantage dans les affaires du monde, tout en se présentant comme une puissance de stabilité dans un ordre international en mutation.
