Études à l’étranger : 37 Comoriens sélectionnés pour tenter leur chance en Russie

Plus de 55 élèves comoriens ont récemment participé à un concours organisé par l’association Com-Russe, dans l’espoir d’obtenir une bourse d’études en Russie. Cette initiative, portée par une coopération éducative renforcée entre Moroni et Moscou, vise à offrir à la jeunesse comorienne de nouvelles perspectives académiques à l’international.

Au siège de l’association, les candidats inscrits ont été réunis pour une rencontre d’information et de motivation. Le coordinateur de l’association, Kanan Soulé, a pris la parole devant les élèves pour rappeler l’importance de cette opportunité. Il a notamment souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de « dix années d’amitié entre la Fédération de Russie et les Comores », mettant en avant la volonté commune de renforcer les échanges éducatifs entre les deux pays.

Le président de l’association, Zair Mahmoud, est également intervenu pour encourager les candidats et saluer leur engagement. Dans son discours, il a insisté sur la nécessité pour les jeunes Comoriens de viser l’excellence académique afin de contribuer, à leur retour, au développement du pays.

Sur les 55 dossiers envoyés en Russie, 37 élèves ont été présélectionnés. Ces derniers auront l’opportunité de passer un concours à distance, en collaboration avec la prestigieuse Université de l’amitié des peuples de Russie, située à Moscou. Pour faciliter leur participation, les candidats disposeront d’ordinateurs portables leur permettant de se connecter et de passer les épreuves en ligne.

À l’issue de cet examen en visioconférence, les meilleurs profils seront convoqués pour un dernier entretien. Ce n’est qu’après cette étape finale que les bourses seront définitivement attribuées.

Kanan Soulé a tenu à rappeler aux élèves présélectionnés l’importance de cette démarche : « Le pays a besoin de jeunes formés dans de grandes universités. Ce sont eux qui porteront demain les responsabilités du développement des Comores », a-t-il déclaré.

Chaque candidat passera un examen en lien avec la spécialité qu’il souhaite étudier. Une approche qui permet d’adapter les profils aux besoins académiques et professionnels futurs.

Parmi les candidats, Karim Mohamed Assoumani, étudiant à l’Université des Comores, a témoigné de sa motivation au micro de Comores Infos. Il explique avoir été inspiré par plusieurs cadres comoriens formés en Russie, aujourd’hui reconnus dans leurs domaines respectifs. « J’ai entendu beaucoup de bien sur la qualité des études et sur la prise en charge des étudiants étrangers à Moscou. Moi, je veux apprendre des langues internationales et me former sérieusement », a-t-il confié. Cette initiative confirme une dynamique croissante de coopération éducative entre les Comores et la Russie, avec pour objectif de former une nouvelle génération de cadres capables de répondre aux défis du pays.

Said Hassan Oumouri