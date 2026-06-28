Coupe du monde 2026 : l’Afrique signe un exploit historique avec 9 nations sur 10 en 16es de finale

Le football africain vient de franchir un cap historique. À l’issue de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, neuf des dix sélections africaines engagées ont validé leur qualification pour les 16es de finale, une performance jamais réalisée auparavant par le continent. Grâce à ce résultat exceptionnel, l’Afrique s’impose plus que jamais comme l’une des grandes forces du football mondial.
Le Maroc, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Algérie, l’Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo poursuivent leur parcours dans la compétition. Plusieurs de ces équipes ont impressionné par leur solidité, leur qualité de jeu et leur capacité à rivaliser avec les plus grandes nations du football. Le nouveau format du Mondial à 48 équipes a offert davantage d’opportunités, mais il a surtout fallu aller chercher les résultats sur le terrain.
Seule la Tunisie n’a pas réussi à franchir le premier tour, mettant fin à son aventure dès la phase de groupes. Ce léger bémol ne ternit toutefois pas le bilan exceptionnel du continent, qui place désormais neuf représentants parmi les 32 meilleures équipes encore en lice.
Ce record confirme la montée en puissance du football africain depuis plusieurs années. Les performances réalisées lors des dernières Coupes du monde, notamment le parcours historique du Maroc en 2022, semblent avoir ouvert une nouvelle ère. Désormais, les supporters africains peuvent rêver encore plus grand : voir plusieurs de leurs sélections poursuivre l’aventure jusqu’aux quarts de finale, voire au-delà.
Les 16es de finale s’annoncent donc passionnants, avec l’espoir de voir l’Afrique continuer à écrire l’une des plus belles pages de son histoire dans un Mondial.
Said Hassan Oumouri
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