Voyages présidentiels à la Loupe : 125 jours à l’étranger pour le président Azali de Janvier à Novembre 2023.

Selon un document divulgué par le média FCBK FM, le président des Comores, Azali Assoumani, a entrepris une série impressionnante de 44 voyages internationaux entre janvier et novembre 2023. Ces déplacements, totalisant 125 jours à l’étranger, ont soulevé des inquiétudes quant à leur impact sur les finances publiques.

Le dossier détaillé par FCBK FM présente un itinéraire chargé pour le chef de l’État comorien, avec des visites répétées dans certains pays tels que la France, visitée à cinq reprises, et de multiples voyages vers l’Ethiopie, le Kenya et d’autres nations d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

Les observations faites par FCBK FM sont critiques, suggérant une possible imprudence dans la gestion budgétaire. Les contribuables comoriens, quant à eux, sont amenés à s’interroger sur l’efficacité de cette diplomatie marathonienne, en regard de la valeur ajoutée pour le pays face aux coûts engendrés. La question reste posée : les nombreux voyages du président correspondent-ils à une réelle nécessité d’État ou à une dépense exorbitante qui pourrait être mieux investie ailleurs ?

ANTUF Chaharane