Vol Air Austral à destination de Mayotte dérouté : frayeur à bord et cascade d’annulations

Le calme apparent d’un vol long-courrier s’est soudain transformé en source d’angoisse. Le vol UU978 d’Air Austral, parti de Paris à destination de Mayotte, a été dérouté ce samedi 27 décembre et contraint d’atterrir à Naples, en Italie. Une situation inattendue qui a plongé les passagers dans l’inquiétude.
Selon la compagnie, un « dysfonctionnement technique » a été détecté au niveau du moteur de recyclage d’air d’une partie de la cabine. Air Austral parle d’un « événement sans gravité », mais la décision de poser l’appareil d’urgence montre l’ampleur de la prudence adoptée par l’équipage. Avant toute reprise du trajet, des contrôles approfondis doivent être menés.
La compagnie assure travailler à une remise en ligne « dans les meilleurs délais », espérée pour la soirée du dimanche 28 décembre. Elle promet également hébergement et prise en charge. Pourtant, la réalité vécue par certains voyageurs est bien moins rassurante. Une passagère évoque un manque d’informations et une nuit passée à l’aéroport, dans l’attente, sans certitude sur la suite.
Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le vol UU973 Mayotte-Paris a été purement et simplement annulé. Air Austral affirme qu’une alternative sera proposée rapidement et que les passagers seront contactés individuellement par SMS ou mail.
Les vols UU274 Mayotte-Réunion et UU275 Réunion-Mayotte, initialement prévus en Boeing 787-8, seront opérés en Airbus A220, un appareil beaucoup plus petit. Faute de capacité suffisante, des vols supplémentaires ont dû être programmés pour le lundi 29 décembre, à 09h10 au départ de Mayotte et à 06h00 depuis La Réunion.
IBM
Réagissez à cet article