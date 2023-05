Visites répétées du Ministre de l’Agriculture : signe de dynamisme ou manque de politique claire ?

Dans sa énième tournée des derniers mois, le Ministre de l’Agriculture, Houmed Msaidié, a de nouveau rencontré des agriculteurs et éleveurs à Vuvuni ya Mbude le 23 mai 2023. Comme lors de ses précédentes visites, le ministre a promis soutien et améliorations, notamment la construction d’une route reliant Maweni à leur zone et le développement de l’agriculture biologique.

Aboubacar Mbaé, un agriculteur local, a réclamé l’assistance du gouvernement pour une borne-fontaine, nécessaire pour l’irrigation. « Nos plantations et nos animaux meurent souvent faute d’eau. Nous dépendons de la pluie pour survivre. Nous vous demandons donc, monsieur le ministre, de nous aider à construire une piste car nos plantations se trouvent en hauteur », a-t-il déclaré.

Ces visites répétées du ministre peuvent sembler dynamiques à première vue, mais elles soulèvent des questions. Pour certains observateurs lucides, ces rencontres témoignent d’un manque de politique agricole claire et visionnaire. L’impression est que le gouvernement découvre le secteur à chaque visite et que la politique agricole semble improvisée sur le terrain plutôt qu’orchestrée depuis le ministère.

ANTUF chaharane