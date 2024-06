Visite de l’ambassade de France aux Comores : Une réussite exemplaire à Anjouan

L’ambassade de France aux Comores a récemment effectué une visite à une entreprise phare située à Anjouan, les eaux Tasmin. Cette usine de production d’eau minérale, fondée par l’entrepreneur dynamique M. Nardasse, est un exemple éclatant de réussite et d’investissement privé aux Comores.

Créée il y a quelques années, l’usine a connu une croissance remarquable. En seulement deux ans, elle est passée de 27 à 120 salariés, démontrant ainsi non seulement la viabilité de l’entreprise mais aussi son impact positif sur l’économie locale. Lors de la visite, l’ambassadeur a été impressionné par les installations modernes de l’usine et par la qualité des produits fabriqués.

L’entrepreneuriat à Anjouan et dans l’ensemble des Comores doit être fortement encouragé, car il est un vecteur essentiel de création d’emplois. M. Nardasse, en tant que fondateur, a partagé son parcours entrepreneurial et les défis qu’il a surmontés pour bâtir cette entreprise prospère. Son engagement envers l’innovation et la qualité illustre parfaitement l’importance de tels investissements privés pour le développement économique de la région.

De plus, la coopération française à travers l’ambassade de France se manifeste par des actions concrètes en soutenant les entrepreneurs locaux. Ces initiatives démontrent que les entrepreneurs sont la solution pour l’avenir économique des Comores, surtout dans un contexte où les métiers de la fonction publique sont restreints. La capacité à créer de l’activité économique est grande dans le secteur privé, et des initiatives comme celles de M. Nardasse sont essentielles pour stimuler l’économie locale.

Les employés de l’usine ont également eu l’opportunité de rencontrer l’ambassadeur et de discuter de leurs expériences de travail chez les eaux Tasmin. Leur enthousiasme et leur fierté à travailler pour une entreprise locale en pleine expansion étaient palpables.

Cette visite a mis en lumière les efforts déployés par les entrepreneurs comoriens pour dynamiser l’économie locale et créer des opportunités d’emploi. Les eaux Tasmin, sous la direction de M. Nardasse, illustrent parfaitement comment l’esprit d’initiative et le soutien adéquat peuvent transformer une idée en une entreprise florissante, bénéficiant à l’ensemble de la communauté.

ANTUF Chaharane