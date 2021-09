Violences sexuelles : La justice encourage les violeurs ?

Les violences et agressions sexuelles étouffent le pays et aucune solution apportée par l’Etat ne semble efficace. Les actes de violences que subissent les comoriens sont les fruits d’une négligence de la part de la justice. Dimanche dernier, des jeunes de la région de Badjini se sont fait justice eux-mêmes en agressant un violeur d’une enfant de 12 ans.

Le peuple n’a plus confiance à la justice. Il fait justice soi-même. Et beaucoup dénoncent une justice à deux vitesses. En effet, le peuple est teinté d’un ressentiment à chaque acte d’agression ou violence sexuelle, agression physique… Et les familles victimes grincent les dents quand il s’agit de la justice. Si bien que nombreux appellent à une justice « juste » et rappellent des affaires dites d’agressions et violences sexuelles classées sans suite par la justice.

Dimanche dernier, des jeunes de la région de Badjini se sont fait justice eux-mêmes en agressant un violeur d’une enfant de 12 ans. Le présumé violeur a été pris à tabac par deux jeunes avant qu’ils prennent la fuite. La voiture du présumé a été incendié. Tel acte rappelle ô combien la justice comorienne est fragile. « Lorsque la justice est corrompue, elle ne fait pas son travail, nous allons nous faire justice nous-mêmes », a confié un jeune comorien préférant garder l’anonymat. Et d’avancer, « plusieurs violeurs sont libres avant de purger leurs peines. Et si on se trouve dans une telle situation, nous pouvons dire que la justice comorienne encourage les violeurs. Il faut donc rappeler que, ce n’est pas la première fois que des comoriens se font justice eux-mêmes. A Anjouan, un violeur a été lynché au palais de justice de Mutsamudu. C’est la conséquence de notre justice cruelle. »

Les agressions repartent en flèche. Le taux des enfants violés et des hommes agressés s’est accru. Et la justice ne prend pas en compte la douleur de la victime. Le peuple comorien ne voit pas le bout de tunnel tant que les coupables ne purgent pas leurs peines.

KDBA / al fajr