Violences au nord de La Réunion, suspicion sur des jeunes mahorais

L’image de Mayotte se dégrade dans ces communes alors qu’au sud de l’île Bourbon, la cohabitation entre Réunionnais et leurs compatriotes Mahorais est plus apaisée.

Des enquêtes sont en cours pour mettre la main sur les coupables. Des responsables d’associations de Mahorais interviennent pour dénoncer des amalgames entre les Mahorais et les Comoriens qui sont passés par le 101ème département français et qui y ont obtenu des papiers français.

Toutes les autorités réagissent vigoureusement, députés, président de la Région, maires et syndicats de polices et de pompiers exigent la mise en hors d’état de nuire des auteurs des actes. Aucun n’a nommément désigné les Mahorais, mais sur des radios, les intervenants sont souvent plus directs et accusent des jeunes Mahorais.

