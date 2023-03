Viol d’une fillette de 11 ans par un homme de 60 ans : le présumé violeur en cavale avec la complicité des villageois

Un homme âgé d’environ 60 ans est accusé d’avoir violé une fillette de 11 ans la semaine dernière au nord de la grande Comore. La jeune fille fréquentait l’école coranique où les faits se sont déroulés. Après avoir demandé d’aller aux toilettes, la fillette n’est pas revenue et ses amis ont découvert qu’elle avait été agressée sexuellement par le sexagénaire.

Le présumé violeur est en cavale et les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux de l’agression pour enquêter. Cependant, le suspect se cache dans la localité de Wemani Mitsamihuli, avec l’aide de certains habitants. Ce comportement est inacceptable car un violeur doit être dénoncé et traduit en justice.

Malheureusement, les agressions sexuelles sur mineurs sont fréquentes et plusieurs fillettes sont victimes d’abus sexuels. Les organisations contre les violences faites aux femmes et aux enfants continuent de dénoncer ces actes et de réclamer une justice juste et impartiale.

Le père de la victime est traumatisé et bouleversé par cet acte ignoble. Il est important de prendre des mesures pour protéger nos enfants contre ces crimes et de travailler ensemble pour sensibiliser la société. Il est crucial que les auteurs de ces actes soient tenus responsables de leurs actions et traduits en justice.

Le viol des enfants est un crime grave qui doit être combattu avec la plus grande fermeté. Les autorités compétentes doivent tout mettre en œuvre pour retrouver le présumé violeur et s’assurer que justice soit faite pour la victime et sa famille. Nous devons nous unir pour mettre fin à cette violence inacceptable et protéger nos enfants contre ce fléau.