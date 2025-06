Victoire historique des U17 comoriennes : 52 à 3 face aux Seychelles, un tournant pour le sport féminin aux Comores

le 27 mai 2025 – C’est une victoire qui résonne bien au-delà du simple score. L’équipe nationale de handball féminin U17 des Comores a écrasé les Seychelles 52 à 3, lors de son premier match du Tournoi IHF Trophy Zone 7, organisé à Madagascar. Une performance exceptionnelle qui marque un tournant dans l’histoire du sport féminin comorien.

🔹 Une revanche sur les années de défaites

Depuis des années, les équipes féminines comoriennes, toutes disciplines confondues, participent aux compétitions internationales avec courage, mais souvent avec des résultats douloureux. Le plus souvent confrontées à des nations plus expérimentées, mieux structurées et mieux financées, elles s’inclinent lourdement : scores fleuves au football, éliminations précoces au handball ou en athlétisme, sans oublier le manque criant de préparation dû à l’insuffisance de moyens. Ces défaites n’étaient pas le reflet d’un manque de talent, mais celui d’un écosystème sportif encore fragile.

Mais ce 27 mai 2025, la donne a changé.

🔹 Une génération prometteuse

Encadrées par le sélectionneur Loukman Saïd El-Hadi, les jeunes joueuses comoriennes ont livré une prestation d’une rare intensité. Organisation, discipline, combativité… tout était au rendez-vous. En s’imposant 52 à 3 contre les Seychelles, les U17 comoriennes ont non seulement remporté un match, mais elles ont envoyé un message fort : le sport féminin comorien a de l’avenir.

C’est la première fois qu’une équipe féminine des Comores s’impose avec un écart aussi important dans une compétition internationale. Ce succès n’est pas anodin. Il incarne le fruit de l’engagement des joueuses, des encadrants, mais aussi de toutes les petites initiatives locales qui soutiennent le sport chez les jeunes filles, malgré les obstacles sociaux et économiques.

🔹 Un symbole pour demain

Cette victoire doit servir de déclic. Elle prouve que les Comores peuvent briller quand les conditions sont réunies. Elle montre aussi que les jeunes filles du pays ont leur place sur la scène sportive africaine et mondiale. Au moment où le monde encourage la parité dans les compétitions et où les femmes gagnent en visibilité dans le sport, les Comores ne peuvent rester à la traîne.

Investir dans le sport féminin, ce n’est pas seulement une question de performance : c’est aussi une question d’émancipation, d’estime de soi, de représentation. C’est permettre à chaque jeune fille, où qu’elle soit dans l’archipel, de rêver, de se dépasser, de porter un jour le maillot national avec fierté.

🔹 Ce n’est qu’un début

Le tournoi IHF Trophy Zone 7 se poursuit à Madagascar, et l’équipe comorienne U17 devra confirmer dans les prochains matchs. Mais quoi qu’il arrive, cette première victoire restera dans les mémoires. Elle doit être célébrée, médiatisée et surtout prise comme un appel à l’action : il est temps de structurer et financer durablement le sport féminin aux Comores.

Aujourd’hui, ce sont des jeunes filles qui ont écrit une page d’histoire. Demain, ce seront peut-être des championnes d’Afrique, voire du monde.

Said Hassan Oumouri